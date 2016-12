In knapp 3 Wochen ist es soweit und der 66. Deutsche Genealogentag im Ständehaus Kassel öffnet seine Türen. Der Genealogentag des Dachverand Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände (DAGV) wird in diesem Jahr von der Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck ausgerichtet.

Neben vielen interessanten Ausstellern werden wieder eine Vielzahl von Vorträgen angeboten. Auch einige CompGen-Vorträge wie z.B.: Timo Kracke - GOV, Das genealogische Ortsverzeichnis, Marie Luise Carl - Quellen zu WK1 für Familienforscher, Dr. Jesper Zedlitz - Neue Eingabemethoden und Andreas Job - Das Daten-Eingabe-System DES sind vertreten.

CompGen wird neben den Vorträgen auch mit einem großen Stand auf dem Genealogentag vertreten sein. Sie finden uns im Seitenfoyer, 1. Obergeschoß, Raum U. Wir freuen uns euch bei uns am Stand und hoffentlich auch bei der Abendveranstaltung begrüßen zu dürfen.

Den Tagungsführer können sie sich schon heute auf der Website laden:

http://www.genealogy.net/genealogentag/2014/?download=Tagungsfuehrer_DGT2014.pdf









www.genealogentag.de

Am Samstag, 13. September 2014 wollen wir Abends unser 25 jähriges Bestehen mit unseren Mitgliedern und Freunden feiern.

25 Jahre CompGen - http://compgen.de/?Blog&realblogaction=view&realblogID=89&page=1

