Ein spannender Tag! Heute am Mittwoch eröffnete die pre-Rootstech mit dem Innovators Summit, an dem auch unser Vortrag über das GOV stattfand. Ab 10:00 Uhr Ortszeit konnte man sich am Registration-Schalten einloggen und hat die Konferenz-Unterlagen erhalten. Schon als ich mich in der Schlange mit einer Dame über meinen Besuch in Salt Lake City unterhalten habe, kam kurz darauf jemand auf mich zu und gab mir direkt seine Visitenkarte und sagte, dass er sich schon sehr auf den Vortrag freut und wir uns unbedingt unterhalten müssen ...

Wenig später ging es dann mit der Eröffnungs-Keynote weiter. Als Gastredner war hier Chris Dancy am Rednerpult zu hören, der einen spannenden Beitrag zum Thema Technologie und unseren heutigen Lebensstil vorgetragen hat.



Chris Dancy - http://www.chrisdancy.com

Schon auf dem Weg zu meinem Vortragsraum, habe ich einige Kontakte getroffen mit denen ich die kommenden Tage noch über das GOV und weitere Optionen der Zusammenarbeiten sprechen werde.

Mein Vortragsraum war von den heute stattgefundenen Vorträgen eher ein größerer Raum für ca. 250-300 Personen wodurch die Nervosität vor dem Vortrag dann doch etwas zu spüren war.

Nachdem die Technik aber wunderbar mitgespielt hatte und die erste Worte gesagt waren, bin ich auch wieder auf normale Temperaturen runtergefahren.

Nach dem Vortrag gab es nur einige wenige Fragen aus dem Publikum, wie mir aber ein Freund später berichtete, gab es während des Vortrag wohl einiges "gemurmel" in Form von "ohh whow, how complex" "a great system" und einiges mehr! Einige Besucher sind dann noch auf ein persönliches Gespräch zum mir gekommen und haben Fragen gestellt. Einige Mitarbeiter von FamilySearch waren auch dabei und haben großes Interesse gezeigt mit dem GOV zusammen zu arbeiten.



Die Vortragsfolien zum "GOV - The Genealogical Gazetteer" können hier heruntergeladen werden:

GOV_DEV1231.pdf



Es bleibt weiter spannend, was es die kommenden Tage noch an spannenden Gespräche geben wird!