Nun ist es bereits soweit, dass die RootsTech 2014 in Salt Lake City am Donnerstag zum dreitäigen Event ihre Türen öffnen wird. Am Mittwoch vor der eigentlichen RootsTech wir der Innovators Summit stattfinden, an dem wir, der Verein für Computergenealogie mit unserem Vortrag zu GOV (Genealogisches OrtsVerzeichnis) durch mich (Timo Kracke) vertreten sind.

Während ihr diese Zeilen lest sitze ich schon fast im Flieger von Bremen über Paris nach Salt Lake City.

Für mich persönlich eine sehr spannende Erfahrung über die ich gerne hier im Blog von CompGen und meiner privaten Website der Genealoge berichten werden.

Wer sich gerne im Vorfeld über die Rootstech ein bisschen informieren möchte, kann gerne die folgenden Links durchstöbern:

Ortsnamen Schlüssel zur Ahnenforschung, Nordwest-Zeitung vom 01.02.2014 (leider online nur ohne das schöne Beitragsbild!)

RootsTech 2014, Salte Lake City, Utah, USA (Gastbeitrag im Blog von Pro Heraldica)

Live Übertragungen von der RootsTech (Videostream)

Vortragsmaterialien der RootsTech Vorträge

Während der Rootstech wird es in den sozialen Medien ünter dem Hashtag #rootstech einiges interessantes zum live verfolgen geben.

http://gov.genealogy.net

(tk)