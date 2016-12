CompGen-Mitgliederversammlung 2014

Am 22. März 2014 findet die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins für Computergenealogie in Leipzig statt. Die offizielle Einladung wird in Kürze an die Mitglieder versendet. Das aktuelle Rahmenprogramm kann hier eingesehen werden. Der Vorstand freut sich auf rege Teilnahme!

Rahmenprogramm

(kleinere Änderungen vorbehalten)