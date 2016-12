Liebe Freunde der Grabsteine,



auch im Monat Dezember 2013 konnte die Datenbank

kräftig erweitert werden. Besonders in den Bundesländern Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern und Hessen sind die Grabsteine von

weiteren zahlreichen Friedhöfen dokumentiert.



Herzlichen Dank an die vielen Aktiven (Fotografen, Bildbearbeiter,

Datenerfasser und Korrekturleser) und Unterstützer im "Hintergrund".



Hier die aktuelle Statistik vom Grabstein-Projekt:



1.462 dokumentierte Friedhöfe

96 weitere Friedhöfe sind fotografiert

9 Friedhöfe in der Datenerfassung



505.000 Gräber

800.000 Personen

550.000 Fotos



Allen Projektmitarbeitern, Vereinsmitgliedern und Lesern

ein glückliches Jahr 2014!



(Holger G.F. Holthausen)