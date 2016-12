Es sind noch knapp 60 Tage bis zur 4. RootsTech 2014 in Salt lake City, Utah, USA und meine Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten um alle Notwendigkeiten schon heute erfüllt zu haben!

In meinem Blog auf www.kracke.org/blog habe ich bereits berichtet, dass es bereits eine App für SmartPhones mit iOS und Android gibt in der viele Details rund um die RootsTech 2014 zu finden sind. Natürlich habe auch ich die Ehre in der App mit dem CompGen-Vortrag zum GOV (2) genannt zu werden.

Neben der Option Live in Salt Lake City bei der RootsTech 2014 dabei zu sein, gibt es wie bereits in den vergangenen Jahren wieder Live-Streams um die Präsentationen zu verfolgen, oder nachträglich anzusehen. Ob allerdings die Developer-Vorträge dabei sind, weis ich aktuell leider nicht. Wie aber im Blog von James Tanner zu lesen ist (http://genealogysstar.blogspot.de/2013/12/going-international-presenting-at.html), wird es um die 400 weitere Standorte geben zu denen die Vorträge gestreamt werden und in 10 Sprachen übersetzt werden. Hierzu mussten die Vortragenden der Vorträge bereits jetzt Ihre Unterlagen einreichen.

Es wird also auch für die daheimgebliebenen Genealogen eine interessante Veranstaltung!

Ich freue mich schon drauf und werde euch natürlich entsprechend auf dem laufendem halten.

Timo Kracke