Hallo liebe Leser und Freunde der Familienanzeigen,

die bis zum 30.11.2013 eingegangenen Datenlieferungen sind in die

Datenbank eingestellt. Was danach angeliefert wurde, steht noch zur

Bearbeitung an.

Der Arbeitsbericht für November 2013 liest sich wie folgt:

1. Ergänzt wurden:

Alfeld [Klaus Butterbach], Alsfeld [Hans-Kurt Dispert], Aschaffenburg [Roland Dinges]

Bayreuth [Tobias Bauer], Bersenbrück [Winfried Knocks], Billerbeck [Rotraud Ilisch - mehrfach], Birkenfeld [Wolfgang Mühlhausen - mehrfach], Bremerhaven [Arno Ruhlandt]

Chemnitz [Gertraud Kreß]

Ebersberg [Hans Binsteiner], Elbing [Birgit Casper], Elmshorn [Hans-Peter Schmidt], Eutin [Katrin Dürwald]

Gießen [Karl Heinz Pitz - mehrfach], Gladbeck [Rudolf Möller]

Husum [Lothar Kokert]

Koblenz [Julia Rörsch], Krefeld [Monika Klein]

Leipzig [Hans-Joachim Grittner], Leverkusen [Josef Pantenburg], Limburg [Julia Rörsch], Lüneburger Heide [Regina und Sven Hildebrandt]

Main-Kinzig-Kreis [Günter Schmidt], Münster [Günter Becker - mehrfach], Münsterberg [Norbert Ellhoff - mehrfach]

Neuss-Grevenbroich [Theo Thome], Neuwied [Julia Rörsch], Norden [Bärbel Kutscher], Nürnberg [Monika Hilburger]

Offenbach [Günter Schmidt], Osnabrück [Harald Dirolf], Osterode/Harz [Winfried Kippenberg], Ostpreußenblatt [Winfried Knocks]

Pforzheim [Karla Kellner]

Rheinisch-Bergischer-Kreis [Anne Mettig], Rhein-Hunsrück-Kreis [Julia-Rörsch], Rhein-Lahn-Kreis [Julia Rörsch], Rhein-Taunus-Kreis [Julia Rörsch], Riedstadt [Klaus Kollmannsperger], Rottweil [Rose Schiller]

Südtondern [Julius Jappsen]

Titisee-Neustadt [Ursula Kohler - mehrfach], Totenzettel [Irmgard Jörg, Klaus Kollmannsperger], Troisdorf [Sigrid Wasner]

Überregional [Harald Dirolf]

Vaihingen [Dieter Brixner]

Westerwaldkreis [Julia Rörsch], Wetteraukreis [Dieter Günther - mehrfach]

2. Statistik:

Gesamtdatenbestand: 3.347.207 Datensätze

Detaillierter unter

http://familienanzeigen.genealogy.net/statistik.php



Mit den besten Grüßen aus Bremen

Hans-Jürgen Wolf