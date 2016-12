Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde alter Adressbücher,

Im September startete die Online-Erfassung von Adressbüchern in unserem Online-Datenerfassungssystem (DES). Innerhalb weniger Wochen können wir nun schon die ersten fertig erfassten Bücher melden.





Fertig erfasst

Im DES wurden bereits fünf Adressbücher mit insgesamt 36.356 Datensätzen fertig erfasst.

Neue Adressbücher für die DES-Erfassung

Für die Online-Erfassung neu ins DES eingestellt wurden:

Noch nicht ganz fertig erfasst sind:

Jeder kann sofort mitmachen! Wie es geht erfährt man in der DES-Bedienungsanleitung und den DES-Editionsrichtlinien für Adressbücher:

Ihr Wunschbuch ist noch nicht im DES zur Erfassung bereitgestellt?

Jedes Adressbuch aus dieser Kategorie kann auf Wunsch im DES erfasst werden:

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_Bearbeiter_gesucht

Setzen Sie sich einfach mit der Projektbetreuung unter info@adressbuecher.net in Verbindung und nennen Sie uns Ihr Wunschbuch.

Neue Adressbuchdigitalisate in der DigiBib

In die DigiBib wurden weitere Bücher aus dem Kooperationsprojekt mit dem Sächsischen Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, Referat Deutsche Zentralstelle für Genealogieneu eingestellt und können damit ebenfalls für die Erfassung im DES bereitgestellt werden:

Offline-Erfassung

Bei der Offline-Erfassung geht es derweil mit noch in Arbeit befindlichen Adressbüchern weiter. Auch hier konnten im November über 36.000 Datensätze in dieAdressbuchdatenbank neu eingespielt werden, so dass wir aktuell über mehr als 3.955.000 Datensätze aus 404 Adressbüchern für genealogische Recherchen verfügen.

http://www.adressbuecher.net

Übrigens Unsere Adressbuchdatenbank wurde in den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen http://d-nb.info/1031300104

Neue Adressbücher in der Adressbuchdatenbank

Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Stadt Aschersleben 1856 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_522 komplett mit 3.205 Datensätzen abgeschrieben von Gunnar Moog

Offizielles Adress-Buch für Rheinland-Westphalen 1838 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_520 die ersten 2.523 Einträge (Kreise Düsseldorf, Gummersbach, Hennef, Waldbroel, Wipperfürth) abgeschrieben von Jochen Jakoby

Einwohner-Adressbuch für die Städte Viersen-Dülken-Süchteln (Dreistädte-Adressbuch) 1950 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_521 die ersten 6.822 Einträge (Viersen Straßenverzeichnis) abgeschrieben von Petra Benz

Ergänzungseinspielungen

Adressbuch der Hauptstadt Freiburg im Breisgau 1922 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_387 neu 2.214 Datensätze (Buchstaben E bis F), damit haben wir nun 6.372 Einträge abgeschrieben von Clemens Dienger

Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_72 neu 1.061 Datensätze, damit haben wir nun 5.764 Einträge abgeschrieben von Arne Seifert

Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_72 neu 585 Datensätze (Alt-Jauer), damit haben wir nun 6.349 Einträge abgeschrieben von Ines Meyer

Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_78 neu 1.675 Datensätze, damit haben wir nun 4.713 Einträge abgeschrieben von Arne Seifert

Adreßbuch der Stadt Krefeld-Uerdingen a. Rh. 1931-32 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_454 neu 3.635 Einträge (Buchstabe W bis V), damit ist der Teil Krefeld-Uerdingen komplett erfasst abgeschrieben von Ulla Petukat

Einwohnerbuch von Königsberg und den Vororten 1935 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_490 neu 6.545 Datensätze (Buchstabe H), damit haben wir nun 33.925 Einträge abgeschrieben von Wilfried Klumski

Adress-Buch der Stadt Nordhausen für das Jahr 1904-05 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_519 neu 1.961 Datensätze (Buchstabe K bis O), damit haben wir nun 5.455 Einträge abgeschrieben von Gerrit Kiel

Adreßbuch der Stadt Ratingen und der Bürgermeisterei Ratingen-Land 1936 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_500 neu 1.743 Datensätze, damit komplett mit 5.768 Einträgen abgeschrieben von Hans-Jürgen Hammacher

Einwohnerbuch für Kreis Rößel 1939 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_56 neu 1.117 Datensätze (div. Gemeinden), damit haben wir nun 5.269 Einträge abgeschrieben von Gerald Pautz

Einwohnerverzeichnis von Oschatz 1922 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_178 neu 496 Datensätze, damit komplett mit 14.337 Einträgen abgeschrieben von Anja F.

Adressbuch für die Westpfalz 1911 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_483 neu 65 Datensätze (Mühlbach), damit haben wir nun 20.033 Einträge abgeschrieben von Udo Link

Adressbuch für die Westpfalz 1911 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_483 neu 893 Datensätze (Frankenholz, Oberbexbach, Oberhausen), damit haben wir nun 20.926 Einträge abgeschrieben von Udo Link

Adreßbuch der Stadt Wiesbaden für das Jahr 1876/77 http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_493 neu 1.713 Datensätze (Buchstaben J bis L), damit haben wir nun 6.212 Einträge abgeschrieben von Karl-Friedrich von Kayser



Im Namen des Projektteams und des Vereins für Computergenealogie bedanke ich mich bei allen Aktiven ganz herzlich.

Marie-Luise (Carl)