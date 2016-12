In den letzten acht Monaten hat sich der Trend fortgesetzt, dass pro Monat 3-4 neue Datenbanken zum Projekt Online-OFBs hinzugekommen sind. Im letzten Monat haben wir die Zahl von 400 veröffentlichten Online-Datenbanken überschritten, so dass jetzt fast 5,5 Mio. Personendatensätze veröffentlicht sind. Das Interesse sowohl von Bearbeitern als auch Besuchern ist weiterhin ungebrochen. Mehr als 580 Mio. Zugriffe auf einzelne Familienberichte sind registriert worden.



Es gibt mittlerweile auch eine Neuerung in der statistischen Darstellung. Unter dem Menuepunkt "Beteiligte Vereine und Organisationen" ist eine entsprechende Liste abrufbar. http://www.online-ofb.de/vereine.php



Die Anzahl der aus Deutschland kommenden Online-OFBs und diejenigen außerhalb der heutigen Bundesrepublik halten sich die Waage. Im Einzelnen sind das für



== Brandenburg ==

Garz (Plattenburg) (http://www.online-ofb.de/garz)

Bearbeiter: Olaf Wolter (olaf.wolter@t-online.de)

Pfarrsprengel Hetzdorf (http://www.online-ofb.de/hetzdorf)

Bearbeiter: Christian Schulz (ofb_hetzdorf@yahoo.com)

Brandenburgische Genealogische Gesellschaft “Roter Adler” e.V.

Kehrberg (Groß Pankow) (http://www.online-ofb.de/kehrberg)

Bearbeiter: Olaf Wolter (olaf.wolter@t-online.de)



== Niedersachsen ==

Förste-Nienstedt (http://www.online-ofb.de/foerste)

Bearbeiter: Karl-Heinz Kölling (karlheinz.koelling@web.de)

Riepe (http://www.online-ofb.de/riepe)

Bearbeiter: Hans-Dieter Gravemann (G-DGravemann@t-online.de)

Holzminden (http://www.online-ofb.de/holzminden)

Bearbeiter: Ulrich Küster und Steffen Grimme (Kuester.Grimme@gmail.com)

Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e.V.



== Baden-Württemberg ==

Büchenbronn (http://www.online-ofb.de/buechenbronn)

Bearbeiter: Uwe Beffert (ubeffe@gmail.com)

Markbronn (http://www.online-ofb.de/markbronn)

Bearbeiter: Karl Fassbinder (karlfassbinder@t-online.de)



== Hessen ==

Walldorf (http://www.online-ofb.de/walldorf)

Bearbeiter: Colette Llorca (colette.llorca@orange.fr)

Lindenfels (http://www.online-ofb.de/lindenfels)

Bearbeiter: Ulrich Kirschnick (U.Kirschnick@gmx.de)



== Sachsen-Anhalt ==

Klobikau (http://www.online-ofb.de/klobikau)

Bearbeiter: Steffan Bruns (OFB_Klobikau@steffanbruns.de)



== Saarland ==

Niederbexbach (1733-1798) (http://www.online-ofb.de/niederbexbach)

Bearbeiter: Andreas Stephan (mail@a-stephan.de )



== Bremen ==

Bremen-Hemelingen (http://www.online-ofb.de/hemelingen)

Bearbeiter: Heinz Früchtenicht (Heinz-Fruechtenicht@t-online.de)

Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen



Besonders fleißig waren die Kollegen vom Pommerschen Greif, die allein fünf Online-OFBs beigetragen haben



== Pommern ==

Altenwalde (http://www.online-ofb.de/altenwalde)

Bearbeiter: Karl H. Günther (guentherhattingen@web.de)

Pommerscher Greif

Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) (http://www.online-ofb.de/fritzow)

Bearbeiter: Hans-Dieter Wallschläger (wallschlaeger@online.de)

Pommerscher Greif

Rottnow (Kreis Greifenberg) und Wisbu (Kreis Regenwalde) beide Hinterpommern (http://www.online-ofb.de/rottnow)

Bearbeiter: Hans-Dieter Wallschläger (wallschlaeger@online.de)

Pommerscher Greif

Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) (http://www.online-ofb.de/hackenwalde)

Bearbeiter: Hans-Dieter Wallschläger (wallschlaeger@online.de)

Pommerscher Greif

Königsmühl mit Benz (Kreis Cammin in Pommern) (http://www.online-ofb.de/koenigsmuehl)

Bearbeiter: Hans-Dieter Wallschläger (wallschlaeger@online.de)

Pommerscher Greif



== Ungarn ==

Leányvár (http://www.online-ofb.de/leanyvar) Bearbeiter:

Roland Schütt (Roland.Schuett@t-online.de)

Vértestolna (http://www.online-ofb.de/vertestolna)

Bearbeiter: Roland Schütt (Roland.Schuett@t-online.de)

Tarján (http://www.online-ofb.de/tarjan)

Bearbeiter: Roland Schütt (Roland.Schuett@t-online.de)



== Schlesien ==

Trembatschau (http://www.online-ofb.de/trembatschau)

Bearbeiter: Carsten Iwan (c.iwan@arcor.de)

Alt Altmannsdorf (http://www.online-ofb.de/alt_altmannsdorf)

Bearbeiter: Thomas Kahle (Thomkahl@aol.com)

Schönau (http://www.online-ofb.de/schoenau)

Bearbeiter: Uwe Neumann (u.e_neumann@gmx.net)



== Rumänien ==

Varjas (http://www.online-ofb.de/varjas)

Bearbeiter: Peter Tarnai (taugner@web.de)

Tariverde (http://www.online-ofb.de/tariverde)

Bearbeiter: Axel Eichhorn (ahnen@dieeichhorns.de)



== Tschechische Republik ==

Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Stubendorf und Taschenberg (http://www.online-ofb.de/hotzenplotz)

Bearbeiter: Undine Lauf (dsnzf@yahoo.de)

