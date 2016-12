Die Dokumentation der Grabsteine vom Hauptfriedhof Pforzheim wurde fertig gestellt.



Der Friedhof wurde in Themen und deshalb in mehrere Friedhöfe aufgeteilt. Hinzu kommt ein "Alter Friedhof" der heutige sogenannte Oststadtpark.



Die Friedhöfe enthalten rund 37.000 Personen und 17.000 Grabstellen.



Insgesamt wurden ca. 35.000 Grabstein- und Detailfotos von Harald Berger gefertigt.



Der Beginn der Dokumentation war im Dezember 2012 und endete jetzt im November 2013. So bilden sich auf den Fotos auch die Jahreszeiten ab - von Schnee bis zum schönsten Sonnenschein und natürlich der wunderbare Wonnemonat Mai.



Die Beschreibung des Friedhofs befindet sich unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Hauptfriedhof_Pforzheim



Auf dieser Seite sind auch die Links zu den Friedhöfen erreichbar, sowie Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und des

Stiftungs- und Mäzenatentums aus Pforzheim.



Viel Spaß bei der Lektüre und beim Stöbern in der Grabstein-Datenbank.

Holger G.F. Holthausen

tk