Computer und Internetsicherheit geht uns alle was an. Die Tage gabe es einige interessante Berichte zum European Cyber Security Month 2013 in den Medien.

Eine aktuelle Meldung dazu bei Heise:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/BSI-Sicherheitskompass-Zehn-Regeln-fuer-mehr-Sicherheit-im-Netz-1968203.html

Sicherheitskompass beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass.html

Vielleicht helfen die Tipps ja einigen Lesern!