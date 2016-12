Liebe Erfasser und Freunde des Projektes Deutsche Verlustlisten des 1. Weltkrieges,



inzwischen sind fast 5,7 Millionen Personendatensätze auf fast 21.000 Seiten aus den Verlustlisten des 1. WK erfasst. Damit sind bereits über zwei Drittel der zu erfassenden Seiten durchsuchbar gemacht worden!

http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/statistics/index



Wir erinnern uns: Das Projekt startete im Dezember 2011 und wir hatten einen Traum und es scheint immer deutlicher, als ob dieser Traum wahr werden kann. Wir möchten bis zum 100. Jahrestag des Kriegsbeginns die Verlustlisten komplett indexiert haben, so dass diese einmalige Quelle endlich komplett nach Personen durchsuchbar sein wird.



Aber wir wollen noch mehr! Inzwischen wurde mit der Erfassung der Regimentsdaten durch die sogenannte Flächenerfassung begonnen. Dadurch werden die Personendaten um weitere Informationen aus den Verlustlisten ergänzt und es wird möglich sein, soweit es die Listen hergeben, auch die Verluste einzelner militärischer Einheiten zusammenzustellen.



Da die militärischen Strukturen sehr komplex sind, geschieht die Flächenerfassung derzeit noch durch ein kleines Team, um sich auf eine weitgehend gemeinsame Nomenklatur bei der Erfassung zu verständigen und diese zu dokumentieren. Wenn genügend Erfahrungen gesammelt worden sind, werden wir gern weitere Erfassungswillige mit einbeziehen.



Der Schwerpunkt der Verlustlistenerfassung liegt vorläufig weiterhin auf der Erfassung der Personendaten, damit wir unser Ziel bis August 2014 erreichen. Wir sind auf einem guten Weg.



Die Suche in den Verlustlisten ist übrigens komfortabler geworden. Weitere Informationen findet man in der Bedienungsanleitung unter "Bedienungsanleitung für Suchende"

http://wiki-de.genealogy.net/Verlustlisten_Erster_Weltkrieg/Bedienungsanleitung



Wer noch nicht vom Erfassungsfieber infiziert ist, ist herzlich aufgerufen, dazu beizutragen, uns bei der Verwirklichung unseres Traumes zu helfen. Wir freuen uns auf jeden Hilfswilligen.



http://www.verlustlisten.de



Im Namen des Betreuerteams

Herzliche Grüße

Marie-Luise (Carl)

(tk)