Liebe Freunde alter Adressbücher,

dieses Mal gibt es besonders viel zu berichten :-)



Kooperation mit der Deutschen Zentralstelle für Genealogie

Ganz besonders freue ich mich darüber berichten zu können, dass eine Kooperation mit dem Staatsarchiv Leipzig, Deutsche Zentralstelle für Genealogie es uns ermöglicht, Adressbücher aus den Beständen des Archivs nun als Digitalisate online und frei verfügbar bereitzustellen.



Die ersten 50 Adressbücher sind gescannt und werden derzeit für die DigiBib aufbereitet.



Die ersten Bücher sind bereits online:

* http://wiki-de.genealogy.net/Aue (Sachsen)/Adressbuch 1930

* http://wiki-de.genealogy.net/Düren/Adressbuch 1932-33

* http://wiki-de.genealogy.net/Hof/Adressbuch 1936-37

* http://wiki-de.genealogy.net/Lüneburg/Adressbuch 1930



Ebenfalls neu online gestellt haben wir das Adressbuch der Deutschen Adressbücher (1939)



http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_der_Deutschen_Adressbücher_1939



Dieses Buch gibt u. a. einen ziemlich vollständigen Überblick über alle in der Zeit von 1934-1939 erschienenen Stadt- und Landadressbücher, so dass es als Leitfaden dienen kann, einen flächendeckenden Bestand an Online-Adressbüchern mit aufzubauen und nachzuweisen.





Neu: Online-Erfassung von Adressbüchern

Seit Ende September 2013 können Adressbücher nun auch online für die Datenbank historischer Adressbücher (http://adressbuecher.genealogy.net/) erfasst werden!



Das heißt, es ist nicht mehr nötig, sich langfristig für die Erfassung eines Adressbuches zu verpflichten, sondern jeder kann sofort mitmachen und alle erfassten Daten stehen sofort für die Suchabfrage bereit.



Wer erstmals bei der Online-Erfassung von Adressbüchern mitmachen möchte, sollte sich vorher die Editionsrichtlinien

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher/Editionsrichtlinien



und die Bedienungsanleitung

http://wiki-de.genealogy.net/DES/Bedienungsanleitung



für das DatenErfassungsSystem (DES) ansehen. Danach kann es sofort losgehen.



Hier wählt man über "Dateneingabe" ein Buch aus, an dessen Erfassung man sich beteiligen möchte:

http://des.genealogy.net/



Über die Lupe ("Suche") kann man die bisher erfassten Datensätze durchsuchen. Ist ein Buch fertig erfasst, wird es in die Datenbank Historischer Adressbücher überführt werden.

http://adressbuecher.genealogy.net/



Die Startseite der Adressbuchdatenbank wurde überarbeitet, so dass man nun von dort auch einen leichteren Zugang zum Portal Historischer Adressbücher hat und die zahlreichen dort verfügbaren Informationen über Adressbücher auffinden kann.





Neu eingespielte Daten in die Adressbuchdatenbank

Die traditionelle Offline-Erfassung geht indessen für die Bücher, die schon in Bearbeitung sind, weiter. Im September 2013 konnten 26.953 Datensätze neu eingespielt werden, so dass wir aktuell über 3.918.912 Datensätze aus 8.756 Orten, erfasst aus 441 Büchern für genealogische Recherchen verfügen.



Es handelt sich um Daten aus dem Amt Fröndenberg 1895, Landau 1901, Güteradressbuch Mecklenburg 1928, Mülheim an der Ruhr 1872, Nordhausen 1904-05, Regensburg 1722, 1724 und 1812, Kreis Rößel 1939 und Westpfalz 1911.



Details sind wie immer hier nachzulesen:

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbcher/Newsletter



Neue Online-Adressbücher

Auch im Web wurden wieder viele neue frei zugängliche Adressbuchdigitalisate aufgefunden und hier im Portal Historischer Adressbücher aufgelistet.

http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Adressbuch



Dort findet man u. a. auch Links zu unseren Übersichten aller in der DigiBib befindlichen Adressbücher, sowie zur Übersicht von inzwischen über 3.600 frei verfügbaren Adressbuchdigitalisaten.



Allen, die zum Auf- und Ausbau unseres Portals Historischer Adressbücher und zur Erfassung für die Adressbuchdatenbank beitragen, sei ganz herzlich gedankt!



Herzliche Grüße

Marie-Luise (Carl)



Übrigens: Die vom Verein für Computergenealogie zum Scannen beschafften Adressbücher möchten wir zum Beschaffungspreis weiter veräußern.



Vielleicht ist auch Ihr Lieblingsadressbuch dabei? Besuchen Sie doch einmal unsere Kategorie:Adressbuchverkauf-Compgen

(tk)