In wenigen Tagen ist es soweit, der 65. Deutsche Genealogentag in Heidelberg wird stattfinden. Natürlich ist auch CompGen dabei und wird in diesem Jahr mit einem neuen Stand vertreten sein.

Neben einigen organisatorischen Dingen (wie neue Ständer für Hefte usw.) werden wir unsere Stellwand mit neuer Bespannung präsentieren können.



Fotos von unserem neuen Messestand werden wir Euch nach dem Genealogentag zeigen!

Ebenfalls fertig gestellt wurde ein Präsentationsvideo mit Hinweisen auf unsere Projekte, Magazine und sonstige Aktivitäten.

Auch im Tagungsführer sind wir mit einer Anzeige vertreten.

(Der Tagungsführer kann heruntergelden werden unter http://genealogentag.de/?Tagungsfuehrer)

Wir freuen uns auf Euch und grüßen hiermit alle,

die leider nicht teilnehmen können.

www.genealogentag.de