MAGAZIN FUER FAMILIENFORSCHUNG

http://www.computergenealogie.de

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08

NEWSLETTER NR. 08/2013

UMFRAGE DES VEREINS FÜR COMPUTERGENEALOGIE



Mit einer Umfrage möchten wir die Zufriedenheit von Genealogen mit

den konsultieren deutschen Archiven ermitteln. Um zu zuverlässig

verallgemeinerbaren Aussagen finden zu können, bitten wir Sie, pro

Archiv, das Sie bewerten möchten, einen Fragebogen auszufüllen.

Wir bitten Sie, nur Archiverfahrungen zu bewerten, die nicht älter

als zwei, max. drei Jahre sind.

Zur Umfrage: http://de.surveymonkey.com/s/Archivumfrage



PROJEKT-INFORMATIONEN



* Adressbücher

* Verlustlisten

* Grabsteine

* GOV



Ausführliche Projekt-Informationen finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Projekt-Informationen



INTERNET



Volkszählung 1803



* K.u.K. Verlustlisten

* Kriegerdenkmäler

* GeneaNet

* GenDexNetwork



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Internet



SOFTWARE



* Genscriber

* Dateiwandler



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Software



WISSEN



* Irrtümer in der Genealogie

* MyHeritage Webinar



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Wissen



ARCHIVE



* Landesarchiv NRW in Duisburg

* Hamburg

* Arnsberg



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Archive



MEDIEN



* Familienforschung für die Ohren



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Medien



VEREINE



* Ein Slogan für CompGen



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Kaleidoskop



TERMINE



* Deutscher Archivtag

* Lothringen

* Tagung in Leudelingen

* Genealogentag Saarlouis

* Genealogietag in Baesweiler



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/08#Termine





ISSN 1612-1945



Redaktion:

Günter Junkers, Birgit Wendt

mailto:redaktion(a)computergenealogie.de





Herausgeber:

Verein für Computergenealogie e.V.,

c/o Marie-Luise Carl, Winckelmannstr. 13, 40699 Erkrath

E-Mail: mailto:compgen(a)genealogy.net