Liebe Freunde alter Adressbücher,



Im Juli 2013 konnten 44.382 Datensätze in die Adressbuchdatenbank



http://www.adressbuecher.net



neu eingespielt werden, so dass wir aktuell über 3.826.022 Datensätze

aus 8.122 Orten, erfasst aus 431 Büchern für genealogische Recherchen

verfügen.



Neu dabei sind das Adressbuch vom Kreis Düren (1954), von Königstein in Sachsen (1887), und Nordhausen (1902).



Ergänzt wurden die Erfassungen von Aachen (1926), Essen (1936), Landkreis Gotha (1936), Halle (1940), Krefeld-Uerdingen (1931-32), Oschatz und umzu (1922), Pirmasens (1899), Ratingen (1936) sowie Westpfalz (1911)



Detaillierte Informationen finden Sie wie immer im Projektnewsletter:

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher/Newsletter



Wie man sich am Projekt beteiligen kann erfährt man hier:

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher



Wir freuen uns auf Ihre und Eure Unterstützung!



Für das Projektteam und im Namen des Vereins für Computergenealogie

bedanke ich mich bei allen Aktiven ganz herzlich.



Marie-Luise Carl





Übrigens:

Die vom Verein für Computergenealogie zum Scannen beschafften

Adressbücher möchten wir zum Beschaffungspreis weiter veräußern.



Vielleicht ist auch Ihr Lieblingsadressbuch dabei? Besuchen Sie doch

einmal unsere

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuchverkauf-Compgen