=========================================================

COMPUTERGENEALOGIE

MAGAZIN FUER FAMILIENFORSCHUNG

http://www.computergenealogie.de

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07

NEWSLETTER NR. 07/2013

=========================================================

PROJEKT-INFORMATIONEN



* Adressbücher

* Grabsteine

* Genwiki



Ausführliche Projekt-Informationen finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Projekt-Informationen



INTERNET



* Hamburger Passagierlisten

* Neu bei FamilySearch

* Zivilstandsregister Frankreich

* Volkszählung Schleswig

* Digitalisate aus Polen



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Internet



SOFTWARE



* GHome-Grafiken

* PAF

* Family Tree Maker



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Software



WISSEN



* Suche mit Film- und Batchnummer

* FamilySearch-Kurs

* Familiennamen-Atlas

* GEDCOM X

* Niederländische Gemeinden

* Geonames.org

* Über 80.000 Digitalisate



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Wissen



ARCHIVE



* Standesamtsregister Hessen

* Suchdienst Arolsen



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Archive



MEDIEN



* WW-Person



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Medien



GELESEN IN ...



* Generalanzeiger Bonn

* Augsburger Allgemeine

* Aachener Zeitung

* Schwarzwälder Bote

* DISKULOGEN (Schweden)



KALEIDOSKOP



* Podcast #12



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Kaleidoskop



VEREINE



* DAGV (Dr. Düsterdieck +)

* WGfF BG Aachen

* Familia-Austria



Den kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Vereine



TERMINE



* Forschertreffen Stolper Lande

* 65. Deutscher Genealogentag in Heidelberg

* Genealogietag in Baesweiler



Die kompletten Artikel finden Sie online unter:

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/07#Termine





Anmelden/Abmelden (Subscribe/Unsubscribe):

http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/news-l



Ihre Meldung im Newsletter?

Gern nehmen wir Ihre Vorschläge für eine Meldung in unserem Newsletter entgegen.

Reichen Sie diese bitte ein an: texte(a)computergenealogie.de



================================

IMPRESSUM

================================



ISSN 1612-1945



Redaktion:

Günter Junkers, Birgit Wendt

mailto:redaktion(a)computergenealogie.de





Herausgeber:

Verein für Computergenealogie e.V.,

c/o Marie-Luise Carl, Winckelmannstr. 13, 40699 Erkrath

E-Mail: mailto:compgen(a)genealogy.net