Hummel, Hummel an die Hamburger Kollegen,

hallo an alle norddeutschen Familienforscher,



das *Grabstein-Projekt* lädt die Hobbyfotografen zur Mitarbeit auf den weltgrößten Parkfriedhof nach Hamburg-Ohlsdorf ein.



Die Dokumentation der Grabsteine auf ca. 240.000 Grabstellen ist bereits gut voran gekommen - etwa 20% der Arbeit ist geschafft.

Die Mitarbeit ist öffentlich, also nicht vereinsgebunden; alle Mitarbeiter sind herzlich willkommen.



Hier die allgemeine Information:

http://wiki-de.genealogy.net/Friedhof_Hamburg_Ohlsdorf/Grabstein-Projekt



@ diese Mitteilung darf gerne an die norddeutschen Vereine weiter gegeben werden.



Projektorganisation *Grabsteine*

http://grabsteine.genealogy.net/