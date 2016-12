Liebe Freunde historischer Adressbücher,



im Juni 2013 konnten wir wieder 20.105 Datensätze in die [[Adressbuchdatenbank]] neu eingespielen, so dass wir aktuell über 3.781.640 Datensätze aus 7.957 Orten, erfasst aus 428 Büchern für genealogische Recherchen verfügen.



=== Ergänzungseinspielungen ===

*Einwohner-Buch von Bielefeld mit Vororten 1927*

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_297

neu 3.078 Datensätze (Ravensberger - Schnepel), damit haben wir nun 44.730 Einträge

abgeschrieben von Petra Widmer



*Essener Adreßbuch 1936 *

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_429

neu 4.369 Datensätze (Buchstabenbereich He- bis Ho-), damit haben wir nun 16.535 Einträge

abgeschrieben von Heinz Hammacher



*Neues Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Stadt Greifswald 1915*

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_486

neu 3.248 Datensätze, damit komplett mit 7.284 Einträgen

abgeschrieben von Wolfgang Pitzi



*Adreßbuch der Stadt Königshütte O.-S. 1893*

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_447

neu 6.199 Datensätze (Umgebung von Königshütte), damit komplett mit 19.061 Einträgen

abgeschrieben von Katja Grebe



*Adreßbuch der Wetterau und des Kreises Friedberg 1915*

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_442

neu 3.211 Datensätze (Umgebung Butzbach), damit haben wir nun 3.594 Einträge

abgeschrieben von Isabell Häuser-Härtl



=== Neue Adressbücher für die Erfassung ===

Zahlreiche Adressbücher stehen für die Erfassung bereit.



Alle Adressbücher in der DigiBib findet man hier:

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch in der DigiBib



Alle online verfügbaren Adressbücher, die im GenWiki nachgewiesen und beschrieben sind und ebenfalls für die Datenbank erfass werden können:

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-Adressbuch



Außerdem haben wir noch zahlreiche weitere Adressbücher, die wir für die Erfassung bereithalten:

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch Bearbeiter gesucht



Wie man sich am Projekt beteiligen kann erfährt man hier:

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher



Wir freuen uns auf Ihre und Eure Unterstützung!

Für das Projektteam und im Namen des Vereins für Computergenealogie bedanke ich mich bei allen Aktiven ganz herzlich.



Marie-Luise (Carl)



Übrigens: Die vom Verein für Computergenealogie zum Scannen beschafften Adressbücher möchten wir zum Beschaffungspreis weiter veräußern.

Vielleicht ist auch Ihr Lieblingsadressbuch dabei? Besuchen Sie doch einmal unsere

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuchverkauf-Compgen