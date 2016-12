Das 8. Regionaltreffen Brandenburg fand am 8. Juni bei schönstem Frühsommerwetter im Treffpunkt Freizeit in Potsdam statt. Es stand unter dem Motto: "Bauer, Bürger, Edelmann - Brandenburger Stände - die Vielfalt unserer Vorfahren"



Insgesamt war die Veranstaltung leider nicht sehr gut besucht, obwohl lt. Aussage des Organisators die lokale Presse informiert war. Es gab sieben Vorträge, die von ca. 80 Besuchern gehört wurden.



Von ungefähr zehn angemeldeten Ausstellern hatten zwei kurzfristig abgesagt.



Am Compgen-Stand fanden trotz der geringen Besucherzahl einige interessante Gespräche statt. Am Stand vertreten waren Karin Jacob, Kerstin Töppe und Marie-Luise Carl, zeitweise auch Uwe Baumbach. "Berlin Bob", einer der Admins des Forums, besuchte uns am Stand. Wir konnten am Internet-PC einige Fragen zum Umgang mit unseren Projekten direkt und live beantworten und Ideen für Cooperationen in Bezug auf neue Projekte wurden mit anderen Vereinsvertretern diskutiert.



Am Ende der Veranstaltung bleibt darum als Fazit: Auch wenn wir uns noch mehr Besucher gewünscht hätten, war es ein interessanter Tag und das persönliche Kennenlernen einiger Vereinsmitglieder war eine Bereicherung. Es bleibt zu analysieren, wie der Veranstaltung wieder mehr Publikumsinteresse beschert werden kann.



Marie-Luise Carl

Im Gespräch am Compgen-Stand

(tk)