Im Mai 2013 konnten 36.387 Datensätze in die Adressbuchdatenbank neu

eingespielt werden, so dass wir aktuell über 3.761.535 Datensätze aus

7.931 Orten, erfasst aus 428 Büchern für genealogische Recherchen verfügen.



http://adressbuecher.genealogy.net/



== Neue Adressbücher ==



Einwohnerbuch der bezirksfreien Stadt Meerane i. Sa. und Umgegend 1928

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_505

die ersten 10.916 Einträge (Meerane A bis Z) abgeschrieben von Wolfgang Horlbeck



Adreßbuch 1896 und Geschäftshandbuch für Trachau, Trachenberge, Mickten

und Uebigau 1896

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_506

komplett mit 1.791 Einträgen abgeschrieben von Angela Spörl



== Ergänzungseinspielungen ==



Hallesches Adreßbuch mit Umgebung 1940

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_487

neu 614 Datensätze (Buchstabe C), damit haben wir nun 11.001 Einträge abgeschrieben von Hubert Szamiteit



Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_72

neu 1.141 Datensätze (Kolbnitz-Polkau), damit haben wir nun 4.552 Einträge abgeschrieben von Arne Seifert



Einwohnerbuch von Königsberg und den Vororten 1935

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_490

neu 3.609 Datensätze (Buchstabe F), damit haben wir nun 20.983 Einträge abgeschrieben von Wilfried Klumski



Einwohnerbuch Koblenz und Umgebung Koblenz

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_495

neu 15.848 Datensätze (Buchstabe L bis Z), damit haben wir nun 31.378 Einträge abgeschrieben von Angela Spörl



Adressbuch für die Westpfalz 1911

http://wiki-de.genealogy.net/Adressbuch_483

neu 2.468 Datensätze (Hütschenhausen-Knopp-Labach), damit haben wir nun 13.577 Einträge abgeschrieben von Udo Link



== Neue Adressbücher für die Erfassung ==



In die DigiBib wurden folgende Adressbücher neu eingestellt und stehen

damit für die Erfassung bereit:



http://wiki-de.genealogy.net/Ludwigshafen am Rhein/Adressbuch_1936





Alle Adressbücher in der DigiBib findet man hier:



http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_in_der_DigiBib



Alle online verfügbaren Adressbücher, die im GenWiki nachgewiesen und

beschrieben sind:



http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-Adressbuch



Außerdem haben wir noch zahlreiche weitere Adressbücher, die wir für die

Erfassung bereithalten:



http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_Bearbeiter_gesucht



Wie man sich am Projekt beteiligen kann erfährt man hier:



http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher



Wir freuen uns auf Ihre und Eure Unterstützung!



Für das Projektteam und im Namen des Vereins für Computergenealogie

bedanke ich mich bei allen Aktiven ganz herzlich.



Marie-Luise (Carl)

Übrigens

Die vom Verein für Computergenealogie zum Scannen beschafften Adressbücher möchten wir zum Beschaffungspreis weiter veräußern. Vielleicht ist auch Ihr Lieblingsadressbuch dabei? Besuchen Sie

doch einmal unsere



http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuchverkauf-Compgen

(tk)