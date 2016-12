Unter dem Motto die "Welt in Deutschland - Deutsche in der Welt" findet der 65. Deutscher Genealogentag in diesem Jahr in Heidelberg statt. Veranstaltet wird der Genealogentag durch die DAGV und in diesem Jahr durch FamilySearch unterstützt.

Es wird für jedener Forscher ein ansprechendes Programm geboten.

Vorträge u. a. zu den Themenbereichen

· Auswandererforschung,

· Exulantenforschung,

· Praktische Forscherhilfe im Internet,

· Namensforschung,

· Heraldik,

· Auswanderung, Rückwanderung,

· Forschungsmöglichkeiten in Heidelberg und Umgebung,

· Heidelberg macht Geschichte





Ausstellung (Eintritt frei)

· regionale und überregionale genealogische Vereine,

· geschichtliche Vereine,

· Archive,

· genealogische Fachverlage

· Programme zur genealogischen Dokumentation,

· Berufsgenealogen stellen sich vor,

· Hilfsmittel zur genealogischen Dokumentation





Posterausstellung

(Format: DIN A0) Themenvorschläge für Poster:

· Meine Homepage (vom alten Photo zum Stammbaum),

· Migrationen meiner Ahnen,

· Berufe meiner Ahnen

Natürlich wird auch der Verein für Computergenealogie (CompGen) Vor-Ort sein und an einem Ausstellungsstand interessierten und Mitgliedern unsere Datenbanken & Mitmachprojekte näher bringen und sich einfach auf nette Gespräche mit den Mitgliedern freuen. Einige Vorstandskollegen beteiligen sich weiterhin aktiv am Vortragsprogramm.

www.Genealogentag.de