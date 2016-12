Bei GEDBAS gibt es wieder ein paar Neuerungen:

Die bisherige Anzeige von Quellenangaben war u.a. auf Tablet-Computern nicht zu gebrauchen. Nach einem Vorschlag über die Mailingliste, wie Quellenangaben aussehen könnte. Ist das nun entsprechend angepasst. Hier ist ein Beispiel: http://gedbas.genealogy.net/person/show/1119587144

Datumsangaben werden nun in einer ausführlichen Darstellung angezeigt. Die Sortierung der Daten erfolgt unabhängig von dieser ausführlichen Darstellen, so dass weiterhin die richtige Chronologie der Ereignisse dargestellt wird. In Zusammenarbeit mit Albert Emmerich und Rolf Freytag wurde die Interpretation von Datumsangaben verbessert, so dass nun viele - auch nicht GEDCOM-konforme - Datumsangaben vernünftig angezeigt werden.

Bei einem Datei-Update wird nun versucht, die Nummerierung der Datensätze beizubehalten, so dass Verweise auf GEDBAS-Datenblätter möglichst lange aktuell bleiben.

Autor: Jesper Zedlitz