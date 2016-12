Nachdem vor einigen Wochen bereits die Verlustliste der Schutztruppen (mit 36 Listen) fertig erfasst wurde, ist nun eine "große" Verlustliste mit 173 Listen komplett: die Verlustliste der Marine.

Laut einem Gedenkstein auf dem Kieler Nordfriedhof starben im Ersten Weltkrieg 1569 Offiziere, 718 Deckoffiziere, 7349 Unteroffiziere, 25197 Mannschaften der Kaiserlichen Marine. Alle diese Männer sollten nun über die Suche in den Verlustlisten zu finden sein.

Die Verlustlisten der Marine geben zwar nicht an, wo ein Soldat eingesetzt war, jedoch gibt es in den späteren Jahren gesonderte Bereiche für Soldaten, die in einem Lazaret verstorben sind. Das kann bei der Suche nach einem Grabstein hilfreich sein.

Vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die daran mitgewirkt haben, auch dieses Zwischenziel bei der kompletten Erfassung der Verlustlisten des Ersten Weltkriegs mit zu erreichen.

Zur Projektseite: http://verlustlisten.de

Autor: Jesper Zedlitz