Am 16. März 2013 findet am Rande des 5. Westfälischer Genealogentag in Altenberge bei Münster von 17 bis 20 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins für Computergenealogie statt.

Einen Schwerpunkt der Mitgliederversammlung bilden die Wahlen, bei denen ein großer Teil des Vorstandes (einschließlich der beiden Vorsitzenden) neu gewählt wird.

Mit allen, die schon am Freitag, den 15. März anreisen, wollen wir uns ab 20 Uhr gemütlich zusammensetzen. Dabei ergibt sich sicherlich die Gelegenheit für das eine oder andere Gespräch.

Auch nach der Mitgliederversammlung am Samstag werden wir uns wieder mit Interessierten informell zusammensetzen.

Als weiteres Rahmenprogramm - neben dem am Samstag stattfindenden Westfälischer Genealogentag - wollen wir am Sonntag Workshops zu CompGen-Projekten abhalten. Je nach Besucherzahl und Interesse (sowie Größe des Raumes) wollen wir zwei oder drei Themen bearbeiten:

Wie soll eine neue Mailinglistenarchivsuche aussehen?

Wir migrieren alte Regionalseiten in GenWiki! Das ganze nicht nur als Vorführung sondern direkt zum Mitmachen.

Wie bearbeitet man eine komplexe Quelle im GOV? Auch hier soll wieder direkt Hand angelegt werden.





Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur besseren Planung bitten wir um eine vorherige Anmeldung per Online-Formular . Selbstverständlich besteht für Vereinsmitglieder auch die Möglichkeit, unangemeldet an der





Autor: Jesper Zedlitz