* Auf der Vereinshomepage des Vereins für Computergenealogie http://www.compgen.de, die mit neuer Content-Management-Technik (CMS) gestartet wurde, ist nun auch ein Blog eröffnet worden, der über die Adresse http://compgen.de/?Blog direkt zugänglich ist.



PROJEKT-INFORMATIONEN

* Online-OFBs: Die letzten beiden Monate November und Dezember des Jahres 2012 hatten es in sich, was die Neueinrichtung und Aktualisierung von Online-OFBs angeht. Insgesamt wurden 22 neue Datenbanken angelegt.



* Verlustlisten: Am 27. Dezember 2011 haben wir die Erfassung der Verlustlisten des 1. Weltkriegs gestartet. Das gute Vorankommen bei der Erfassung hat uns fast selbst erstaunt. Nachdem nun ein Jahr vergangen ist, haben fast 500 Helfer an den Listen mitgetippt.

* Adressbücher: Im Monat Dezember 2012 konnten 63.665 Datensätze in die Adressbuchdatenbank neu eingespielt werden, so dass wir aktuell über 3.473.105 Datensätze aus 7.661 Orten, erfasst aus 410 Büchern, für genealogische Recherchen verfügen.

* Familienanzeigen: In die Datenbank wurden Updates für 47 Tageszeitungen eingespielt sowie weitere Totenzettel.

* Grabsteine: Die Datenbank des Grabstein-Projekts hat sich im Dezember 2012 weiterhin merklich erweitert - zahlreiche neu dokumentierte Grabsteine sind hinzu gekommen.

* Gedbas: Immer wieder bekommen wir Anfragen, warum denn bei GEDBAS weniger Personen in einer Datei angezeigt werden, als in der GEDCOM-Datei enthalten sind.

* GOV: Bearbeitungen im November und Dezember 2012: Im Zuge der Bearbeitung einer Anfrage an den GOV-Support ist die Stadt Salzgitter (GOV-Kennung: adm_133102) mit allen Stadtteilen von Jörg Schnadt überarbeitet worden.

* GenWiki: Ein neues vereinsübergreifendes Portal:Bavaria für Altbayern und Schwaben stellen Anton Huber und Günter Thürheimer vor.

Sehr ausführliche Projekt-Informationen finden Sie online unter: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Projekt-Informationen

INTERNET



* Genealogie+: Auf Google+ gibt es mit Genealogie+ ein neues Genealogienetzwerk: http://plus.google.com/u/0/communities/104127442197586322141

* AncestryWiki: Im AncestryWiki (http://www.ancestry.com/wiki/index.php?title=Main_Page) sind bisher nur wenige deutschsprachige Seiten zu finden.

* Das Modul Familienstammbaum (http://familysearch.org/tree/) ist neu in FamilySearch. Damit können sowohl eigene Stammbäume eingegeben werden als auch Daten aus FamilySearch übernommen werden.

* Sterbeanzeigen aus Belgien: Jean Buysmans aus Hasselt/Belgien hat auf seiner Webseite Todesanzeigen aus der seit 1880 bestehenden Zeitung "Het Belang van Limburg" für den Zeitraum 1906-2006 und für 2008 veröffentlicht.

* Suchen mit Soovle: Soovle (http://www.soovle.com) ist eine einfach zu benutzende Super-Suchmaschine, die gleichzeitig in mehreren Standardsuchmaschinen die gefundenen Ergebnisse anzeigt.

Die vollständigen Artikel lesen Sie online: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Internet

SOFTWARE



* Pro-Gen 3.21: Auf der Pro-Gen-Webseite ist jetzt eine neue Pro-Gen-Version verfügbar. Diese Version 3.21 löst einige Fehler der vorigen Versionen, aber es gibt auch eine wichtige Erweiterung: eine schöne Banner-Darstellung im Kreisdiagramm.

* RootsMagic für iPhone, iPad, und iPod touch: Ein Hilfsprogramm zum Lesen der Genealogie-Daten in RootsMagic auf mobilen Apple-Geräten kann kostenlos von der Webseite bzw. im AppStore heruntergeladen werden.

Die kompletten Artikel finden Sie online unter: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Software ARCHIVE * Aachener Belegakten gesperrt * Stadtarchiv Speyer * Leichenpredigten-Katalog * Archiv Wallis/CH Die kompletten Artikel finden Sie online unter: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Archive

MEDIEN



* AOFF Band 20: Band 20 (2012) des Archivs ostdeutscher Familienforscher ist erschienen. Der umfangreiche Band enthält auf 314 Seiten Stammfolgen, Ahnenlisten, Quellen, Gelegenheitsfunde.

* OFB Großenkneten: Dirk Feye aus Varel hat das Ortsfamilienbuch der Gemeinde Großkneten in 35-jähriger Arbeit erstellt. Es enthält Einträge der Taufen, Heiraten, Konfirmationen und Beerdigungen aus den Kirchenbüchern der Kirchspiele Großenkneten und Huntlosen im Originaltext.

* Dritte Totenzettel-DVD: Aus dem Oldenburger und Münsterland wurde eine dritte DVD mit 34.000 Totenzetteln veröffentlicht.

Die kompletten Artikel finden Sie online unter: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Medien GELESEN IN ...



* Hinweise zu Artikeln aus: Meppener Tagespost, Aachener Genealogie Info, Westfälische Nachrichten.

Die vollständigen Artikel finden Sie online

KALEIDOSKOP



* Diebesgut auf dem Friedhof: Jesper Zedlitz engagiert sich für das Grabsteinprojekt des Vereins für Computergenealogie und war am 3. Januar 2013 zum Fotografieren auf dem Friedhof Osterberg in Rammsee. In einem der hintersten Winkel des Friedhofs fand er vor einem Grab eine Reihe von Schachteln. Die meisten von ihnen offen und mit Halsketten gefüllt.

* Familiengeschichts-Museum: Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn aus den Niederlanden hat die Initiative zur Gründung eines Internationalen Museums für Familiengeschichte schon weit vorangebracht.

Die kompletten Artikel finden Sie online unter: http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2013/01#Kaleidoskop

TERMINE





* Baltica Seminar

* Genealogentag 2013

* Genealogischer Kalender im GenWiki:



Für den Monat Januar sind 12 Termine im "genealogischen Kalender" eingetragen. Die Inhalte der Veranstaltungen sowie Uhrzeiten, Ortsangaben und Veranstalter finden Sie hier:

http://wiki-de.genealogy.net/Genealogischer_Kalender/2013/Januar

