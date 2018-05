Nach den beiden GOV-Workshops in Büdelsdorf und Köln, wurde bei der MV in Sindelfingen der Wunsch geäußert, einen solchen Workshop auch für die südlichen Landesteile zu organisieren.

Dieser Workshop richtet sich an alle Interessenten, die das Projekt Geschichtliches-Orts-Verzeichnis, kurz GOV, durch ihre Mitarbeit unterstützen wollen. Das Projekt ist unter http://wiki-de.genealogy.net/GOV beschrieben.

Die beiden bisherigen Workshops wurden mitgefilmt und sind in unserem Youtube-Channel zu finden. Von Büdelsdorf gibt es 11 Teile und von Köln 9 Teile.

Auch wenn in beiden Fällen schwerpunktmäßig auf „Spezialitäten“ der jeweiligen Regionen eingegangen wurde, so sind darin genug Informationen allgemeiner Art zu finden. In Büdelsdorf hat Jesper Zedlitz die reine „Online-Erfassung“ gezeigt. Peter Lingnau zeigte in Köln auch die Möglichkeit der „Offline-Erfassung“ neuer Datensätze, die danach gesammelt online gestellt werden.

Der Workshop findet am Samstag den 13. Oktober 2018 von 10h-18h in Stuttgart-Möhringen, Balinger Str. 33 statt.Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart der Evangelischen Landeskirche Württemberg stellt den Raum dankenswerterweise zur Verfügung!

Der Workshop als solcher ist kostenlos, lediglich eine geringe Gebühr für den vom Archiv zur Verfügung gestellten WLAN-Zugang könnte bei Inanspruchnahme für den Teilnehmer anfallen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich!

Die Teilnehmer können ihren Laptop mitbringen. Sie werden gebeten, sich im Vorfeld die oben genannten Filme anzuschauen. Dann kann der Referent Peter Lingnau gezielt auf Fragen eingehen und es kann die Eingabe geübt werden!

Anmeldung bitte an:

Ingrid Reinhardt

ireinhardt@compgen.de