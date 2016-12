Seit Ende Dezember 2012 sind über 300 der insgesamt nachgewiesenen frei verfügbaren Adressbuchdigitalisate in der DigiBib vorhanden. Damit befinden sich in dieser Kategorie knapp 10 Prozent aller im GenWiki nachgewiesenen frei verfügbaren Adressbuchdigitalisate.

In der Datenbank Historischer Adressbücher wurden bis Ende 2012 über 400 Adressbücher für die Datenbanksuche teilweise oder ganz erschlossen. Diese fast 3,5 Millionen Adressdaten sind teilweise durch die Digitalisate in der DigiBib oder an anderer Stelle im Netz auf ihre korrekte Erfassung hin überprüfbar.

(MLC)