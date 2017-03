Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,

Am am Samstag den 18.03.2017 fand in Altenberge der http://www.genealogy.net/vereine/wggf/?Die_WGGF:Westfaelischer_Genealogentag statt.

Unser CompGen Stand war während der gesamten Ausstellung umlagert. Es konnten viele Auskünfte gegeben, auf unsere diversen Angebote hingewiesen und konkrete Anfragen beantwortet werden. 5 neue Mitglieder haben wir bereits während der Veranstaltung aufgenommen und mit Heften versorgt. Herzlich willkommen!





Am Sonntag den 19.03.2017 fand die Mitgliederversammlung mit 52 persönlich anwesenden Mitgliedern statt. Weitere zusätzliche 18 Mitglieder beteiligten sich indirekt in Form von Stimmrechtsübertragungen.

Nach einem ausführlichen Bericht aus den einzelnen Vorstandsressorts und weiteren Berichten aus den verschiedenen Projekten (die Berichte werden spätestens zusammen mit dem Protokoll der Versammlung zum Download bereitgestellt) hieß es Abschied nehmen.

Marie-Luise Carl, die nach 10 jähriger Tätigkeit im Vorstand, davon 4 Jahre als Vorsitzende, auf eigenen Wunsch ausscheidet, hielt in einer sehr emotionalen Ansprache Rückschau auf die Höhen und Tiefen während ihrer Amtszeit. Ihre geleistete Arbeit wurde im Anschluss mit reichlich Applaus gewürdigt, bevor Jesper Zedlitz im Namen des Vorstandes ebenfalls kurz Rückschau hielt und ein Präsent überreichte. Danach bedankte sich auch Marie-Luise Carl bei ihren Vorstandskollegen mit einem Buchpräsent.

Anschließend wurde der Vorstand in Teilen neu gewählt. Dabei folgte die Mitgliederversammlung den bereits 14 Tage zuvor veröffentlichten Vorschlägen in allen Punkten.

Der neue Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen:

1. Vorsitzende: Susanne Nicola

2. Vorsitzende: Helga Scabell

Schatzmeisterin: Carola Kroll (sie konnte an der Versammlung nicht teilnehmen und fehlt demzufolge auf dem Foto)

Schriftführerin: Julia Rörsch

Beisitzer (Öffentlichkeitsarbeit): Timo Kracke (steht erst 2018 zur Wahl)

Beisitzer (Technik): Dr. Uwe Baumbach (steht erst 2018 zur Wahl, war nicht anwesend und fehlt demzufolge auf dem Foto)

Beisitzerin (Kontakt zur Archiven und deren Organisationen): Dr. Thekla Kluttig (steht erst 2018 zur Wahl)

Beisitzerin (Redaktion): Doris Reuter

Beisitzer (Freiwilligenmanagement): Klaus-Peter Wessel

Beisitzer (Informatik): Dr. Jesper Zedlitz

Beisitzerin (2. Schriftführerin): Tanja Bals







(Foto von links nach rechts: Dr. Thekla Kluttig, Timo Kracke, Susanne Nicola, Dr. Jesper Zedlitz, Helga Scabell, Klaus-Peter Wessel, Julia Rörsch, Doris Reuter, Tanja Bals).

Der neue Vorstand wird sich nun konstituieren und die anstehenden Aufgaben organisieren sowie priorisieren; die nächste ordentliche Vorstandssitzung - wie bisher einmal monatlich als Telefonkonferenz abgehalten - findet noch im März statt.

Susanne Nicola und Helga Scabell