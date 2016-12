Bereits vor zwei Jahrens war der Verein für Computergenealogie in den Niederlanden auf der Famillement in Leiden mit einem Stand vertreten, nachdem wir bereits 2012 in Maastricht eine gute Famillement besucht hatten. Die Famillement ist sozusagen der Genealogentag der Niederlande und findet am Donnerstag den 02. Juni 2016 im Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht statt.

Die Besucherzahlen liegen über 1.500 Besuchern und die Veranstaltung bietet Informationen für Anfänger und Fortgeschrittene Familienforscher.

Die Liste der Aussteller kann hier aufgerufen werden:

http://famillement.blogspot.de/2015/06/registratie-voor-deelnemende.html

CompGen wird mit Stand, helfenden Mitgliedern vor Ort sein und über Forschung in Deutschland berichten. Wir freuen uns wieder bei unseren Nachbarn zu Gast zu sein.









Pressemitteilung vom CBG|Centrum voor familiegeschiedenis und Het Utrechts Archief

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief organiseren op donderdag 2 juni 2016 het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland: het Famillement. Op het programma staan onder andere Maarten van Rossem, Jan Siebelink en Dominique van der Heyde. Daarnaast zijn er lezingen, workshops, interviews, een informatiemarkt en rondleidingen. De dag is gratis te bezoeken.

Het Famillement biedt een gevarieerd programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Er worden lezingen en workshops georganiseerd over genetische genealogie (DNA), historische geo-informatie voor Nederland en storytelling. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Utrechtse geschiedenis in lezingen over het Utrechtse parentelenproject, het archief van de Nederlandse Spoorwegen en onderzoek in Utrechtse bronnen voor 1700. Nieuw dit jaar zijn de expertmeetings en GenTalks. In deze laatste rubriek krijgen (amateur)genealogen een podium om hun onderzoekservaring en tips te delen. Verder is de fototentoonstelling in FOTODOK tijdens het Famillement met korting te bezoeken.





Stadsdag Utrecht

keizer Hendrik V gaf op 1122 stadsrechten aan de stad Utrecht als dank voor de steun in zijn strijd met bisschop Godebald. Het Utrechtse Stadsrecht is het op een na oudste stadsrecht in Nederland. Om de Stadsdag te vieren, zijn er ieder jaar op 2 juni verschillende activiteiten in de Utrechtse binnenstad. Dit jaar staan de activiteiten in het teken van familie. Het Gilde verzorgt stadswandelingen en initiatief Domplein organiseert vier tours waarin bekende Utrechtse familiegeschiedenissen centraal staan. Ook zijn er rondleidingen in de historische Domkerk langs grafzerken en grafmonumenten van beroemde Utrechtse families. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten met de Stadsvesper (avondgebed).

Famillement

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012 en Leiden 2014 wordt met Utrecht 2016 van het Famillement een biënnale traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012 en in 2014 was dat aantal gegroeid naar 2.300.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Naast de eigen genealogische en heraldische verzamelingen, beheert het CBG ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.





Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. Het archief beheert de grootste historische collectie over stad en provincie Utrecht met meer dan 29 kilometer archieven, een half miljoen beelddocumenten en een bibliotheek met ruim 70.000 boeken, kranten en tijdschriften.

Binnenkort wordt het volledige programma bekend gemaakt op www.famillement.nl.