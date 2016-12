Einen besonderen Service für öffentliche Archive und Bibliotheken bieten die Redaktion und der Verlag des Magazin COMPUTERGENEALOGIE (CG). Aus Nachlässen und Schenkungen von Mitgliedern des Vereins für Computergenealogie e.V. stehen in beschränkter Anzahl alte Hefte des schon im dreißigsten Jahrgang erscheinen Magazins zur Verfügung, damit die Zeitschrift möglichst komplett in der Bibliothek eingesehen werden kann.

Anfragen bitte an die Redaktion der CG oder direkt an <klaus-vahlbruch@gmx.de> , Telefon: 04331-870 70 54.

Anfragen von privat werden, so weit Hefte ausreichend vorhanden sind, beantwortet aber berechnet geliefert.

(Klaus Vahlbruch)