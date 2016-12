Auch im Wonnemonat Mai 2015 besuchten die Fotografen die Friedhöfe um Fotos für das Grabstein-Projekt zu fertigen. Nach der Fotobearbeitung und Datenerfassung wurden rund 90 neue Friedhöfe in dieser Datenbank http://grabsteine.genealogy.net/ veröffentlicht.



Erwähnenswert ist das Mitwirken der Vereinsmitglieder vom AGGSH (Arbeits-Gemeinschaft Genealogie Schleswig-Holstein e.V.) für das Grabstein-Projekt. Offensichtlich finden unsere "Nordlichter"-Kollegen ein besonders großes Interesse

am Dokumentieren von Grabsteinen. http://grabsteine.genealogy.net/cemlist.php?v=AGGSH



Auch der Geschichtskreis Rommerskirchen liefert unaufhörlich neue Fotos und Unterlagen an die Datenbank "Grabsteine".

http://grabsteine.genealogy.net/cemlist.php?v=GK-Roki



Die meisten neuen Grabsteinfotos kommen aus den Bundesländern Brandenburg und Hessen und bereichern die Datenbank *Grabsteine*. Wir laden unsere Kollegen aus dem Saarland herzlich zur Mitarbeit ein, damit auch ihr Bundesland in dem Grabstein-Projekt angemessen vertreten ist.



Zum mittlerweile zahlenmäßig imposanten Team der Grabstein-Fotografen hat sich ein bekannter Bestatter aus Sachsen gesellt. Während seines Urlaubs im Schwarzwald hat er "mal eben" sieben Friedhöfe erfasst.



Der Freundeskreis vom Kölner Melaten-Friedhof (435.000m², 55.000 Grabstellen und somit der größte Stadtfriedhof Deutschlands) empfiehlt in seinem Rundbrief XXXXIV die systematische Dokumentation der Grabsteine für das Grabstein-Projekt.



Die aktuelle Statistik der Datenbank *Grabsteine* liest sich folgendermaßen:



2.580 Friedhöfe

840.000 Fotos

1,26 Mio. Personen-Datensätze



Dieser Link führt zu den umfangreichen Informationen vom *Grabstein-Projekt*:

http://wiki-de.genealogy.net/Grabstein-Projekt/Interessante_Infos



Vielen Dank an das Projektteam für die engagierte Mitarbeit!

(Holger Holthausen)