Liebe Freunde alter Adressbücher,



der Adressbuchnewsletter wurde zwar längere Zeit nicht verschickt, aber getan hat sich im Bereich des Adressbuchprojektes sehr viel.

Mit Hilfe des DES wurden schon 50 Adressbücher in der Online-Erfassung bearbeitet. Gratulation an alle Erfasser und an die Betreuer!



Seit der letzten Meldung wurden fertig gestellt:

1.Bergedorf/Adressbuch 1915

<http://wiki-de.genealogy.net/Bergedorf/Adressbuch_1915> (über 11.100 Datensätze)

2.Duderstadt/Adressbuch 1926

<http://wiki-de.genealogy.net/Duderstadt/Adressbuch_1926> (knapp 1.900 Datensätze)

3.Duderstadt/Adressbuch 1930

<http://wiki-de.genealogy.net/Duderstadt/Adressbuch_1930> (knapp 1.600 Datensätze)

4.Einsiedel (Chemnitz)/Adressbuch 1897

<http://wiki-de.genealogy.net/Einsiedel_%28Chemnitz%29/Adressbuch_1897> (180 Datensätze)

5.Heidelberg/Adressbuch 1839

<http://wiki-de.genealogy.net/Heidelberg/Adressbuch_1839> (ca. 3.000 Datensätze)

6.Oppeln/Adressbuch 1909

<http://wiki-de.genealogy.net/Oppeln/Adressbuch_1909> (ca. 7.300 Datensätze)

7.Speyer/Adressbuch 1868-69

<http://wiki-de.genealogy.net/Speyer/Adressbuch_1868-69> (ca. 4.200 Datensätze)

8.Schneeberg (Erzgebirge)/Adressbuch 1897

<http://wiki-de.genealogy.net/Schneeberg_%28Erzgebirge%29/Adressbuch_1897> (über 600 Datensätze)



Alle 50 mit dem DES fertig erfassten Adressbücher findet man in der Kategorie:Adressbuch in der Online-Erfassung/fertig

<http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_in_der_Online-Erfassung/fertig>



Neu in der Erfassung befinden sich folgende Adressbücher



1.Dinslaken (Kreis)/Adressbuch_1935

<http://wiki-de.genealogy.net/Dinslaken_%28Kreis%29/Adressbuch_1935>

2.Kaiserslautern/Adressbuch 1898

<http://wiki-de.genealogy.net/Kaiserslautern/Adressbuch_1898>

3.Lübeck/Adressbuch 1939

<http://wiki-de.genealogy.net/L%C3%BCbeck/Adressbuch_1939>

4.Offenbach/Adressbuch_1937-38

<http://wiki-de.genealogy.net/Offenbach/Adressbuch_1937-38>

5.Landkreis Saulgau/Adressbuch_1939

<http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_Saulgau/Adressbuch_1939>



Alle Adressbücher, die aktuell im DES bearbeitet werden, werden unter http://des.genealogy.net/start/selectProject aufgelistet. Die dazugehörigen Beschreibungsseiten findet man in der Kategorie:Adressbuch in der Online-Erfassung

<http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_in_der_Online-Erfassung>.



Weitere Mithelfer sind herzlich willkommen!

Außerdem wurden in den letzten Wochen ca. 100 neue Adressbuchdigitalisate von Allenstein bis Zwickau in die DigiBib eingestellt, vorwiegend Bücher, die wir im Rahmen der Kooperationen mit der Deutschen Zentralstelle für Genealogie, dem Verein für Familienforschung Lübeck und dem NS-Dokumentationszentrum Köln digitalisiert haben. Es handelt sich um Bücher aus der Zeit von ca. 1920 bis 1940; aus dem ganzen damaligen Reichsgebiet ist etwas dabei.



Hier die Übersicht:

http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_Adressbücher/Newsletter/2015-05#Neue_Adressbücher_in_der_DigiBib



Inzwischen sind es schon fast 600 Adressbücher, die wir in unserer DigiBib online stellen konnten:

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_in_der_DigiBib



Viel Vergnügen beim Stöbern. Im Namen aller Mitarbeiter

Marie-Luise (Carl)