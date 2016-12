In den letztenTagen hat sich bei den Adressbüchern einiges getan. Die Erfassung von Augsburg wurde abgeschlossen.

Hier möchten wir allen Erfassern ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken.



Dafür sind an diesem Wochenende gleich 5 weitere Bücher an den Start gegangen.



das Adressbuch Beuthen 1899:

http://wiki-de.genealogy.net/Beuthen/Adressbuch_1899

Betreut wird es von Susanne Nicola und Niels Niestroj

Die Erfassung ist denkbar einfach, einziges Manko ist, dass die Scanqualität nicht hervorragend ist. Insbesondere bei den Ziffern 1 und 4 ist ein gutes Auge erforderlich.



das Adressbuch Bonn 1856/1957.

http://wiki-de.genealogy.net/Bonn/Adressbuch_1856-57

Betreut wird es von Detlef Wolz und Andreas Job

Hier probieren wir etwas komplett Neues aus. Die Straßennamen werden hier nicht abgetippt, sondern über eine Auswahlbox erfasst.

Dies beschleunigt die Erfassung ungemein, bringt aber auch einige andere Verändungen mit sich. Deshalb ist es hier wichtig, vor der Erfassung oder bei Unklarheiten in den projektspezifischen Edis nachzusehen.



das Adressbuch Halle 1941

http://wiki-de.genealogy.net/Halle_%28Saale%29/Adressbuch_1941

Betreut wird es von Joachim Buchholz und Susanne Nicola

Hier ist auf die vorgeschalteten Ortsteile zu achten, die mit Komma abgetrennt vor dem Straßennamen zu erfassen sind.



das Adressbuch Ingolstadt1934-35

http://wiki-de.genealogy.net/Ingolstadt/Adressbuch_1934-35

Dieses Buch wird von Anton Huber betreut.

Die Erfassung ist recht einfach, es gibt keine Besonderheiten.



Und zu guter Letzt das Adressbuch Zschopau 1893

http://wiki-de.genealogy.net/Zschopau/Adressbuch_1893

Dieses wird von Susanne Nicola betreut.

Auch hier ist die Erfassung denkbar einfach, da es keinerlei Firmeneinträge gibt.



Die Administratoren würden sich freuen, wenn für den Ein oder Anderen von Euch etwas Interessantes zum Mit-Tippen dabei ist.



Gerne kann diese Mail auch an andere regionale Mailinglisten weitergeleitet werden, für deren Leser die Bücher von Interesse sein könnten.



Herzliche Grüße,

In Namen des gesamten Admin-Teams,

Susanne (Nicola)