Der Verein für Computergenealogie wurde gebeten die folgende Umfrage zum Thema Nutzererwartungen an digitalen Archiven zu veröffentlichen. Wir freuen uns Holm Discher, Kevin Gross, Lukas Mattheuer und Pia Schiel zu unterstützen.

Umfrage von Holm Discher, Student Archiv B.A.

Mit der fortschreitenden Technologisierung werden in der heutigen Zeit mehr und mehr Unterlagen in digitaler Form erstellt und aufbewahrt. Diese werden von den Archiven übernommen und in großer Zahl nach archivischen Kriterien aufbereitet. Ein Teil des digitalen oder digitalisierten Archivgutes wird dem Nutzer mitteles digitaler Archive zur Verfügung gestellt.

Die öffentliche Präsentation von Archivgut wird erst seit kurzer Zeit von einigen Archiven verwendet und es gab bisher kaum Untersuchungen, wie sehr die digitalen Archive den Erwartungen der Nutzer entsprechen (Beispiel am Beethoven-Haus Bonn: Kataloge.)



Im Rahmen des Seminars "Digitale Archive" der Fachhochschule Potsdam werden diese Nutzererwartungen erhoben und für die weitere wissenschaftliche Bearbeitung weiter verwendet. Aus diesem Grund wenden sich die Teilnehmer der Projektgruppe an alle Interessierte bzw. Nutzer von digitalen Archiven mit der Bitte, den verlinkten Fragebogen auszufüllen.

Fragebogen zur Umfrage Nutzererwartungen an digitalen Archiven

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.