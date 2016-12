Am Samstag, 14. März 2015 fand in Altenberge, der zweijährig stattfindende 6. Westfälische Genealogentag statt. Der Verein für Computergenealogie war mit einem Stand in der Ausstellungshalle vertreten, an dem viele interessante Gespräche geführt werden konnten und viele Interessierte mit den Magazinen COMPUTERGENEALOGIE und FAMILIENFORSCHUNG oder auch Ratschlägen für Ihre Forschung beraten werden konnten.

Andreas Job informierte in seinem Vortrag Genealogische Quellen im Internet - Gemeinsame Datenerfassung einfach gemacht! über die Mitmachprojekte des Vereins für Computergenealogie und insbesonderes über das DES (Daten-Eingabe-System).

Nachfolgend einige Impressionen aus Altenberge:

Weitere Impressionen werden sich die kommenden Tage auf der Website des Westfälischen Genealogentag finden:

http://westfaelischer-genealogentag.de





Im Rahmen des 6. Westfälischen Genealogentag fand die Mitgliederversammlungdes des Vereins für Computergenealogie 2015 statt. 58 Mitglieder waren persönlich oder durch Vollmacht vor Ort vertreten. Insgesamt verlief die Mitgliederversammlung in angenehmer Atmosphäre. Neben den benannten Themen der Mitgliederversammlung, wurde von Manfred Wegele, 2. Vorsitzender der DAGV einige Grußworte gesprochen und in seiner Funktion als 1. Vorsitzender des Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V. unterzeichnete er gemeinsam mit Marie-Luise Carl, der 1. Vorsitzenden des Vereins für Computergenealogie, einen Kooperationsvertrag zur Digitalisierung und Indexierung von Adressbüchern aus den Beständen des Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V..



Unterzeichnung des Kooperationsvertrag zwischen dem Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V. und Verein für Computergenealogie e.V.

Manfred Wegele, 1. Vorsitzender (BLF) & Marie-Luise Carl M.A. (CompGen)



Adressbücher des Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V. (Auswahl!)



Bei den diesjährigen Wahlen standen die folgenden Ämter zur Wahl.

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schriftführer

Schatzmeister

2 Beisitzer

Die bis heute aktuellen Vorstandsmitglieder standen zur Wiederwahl zur Verfügung und wurden wiedergewählt. Alternative Kandidaten standen nicht zur Verfügung. Das Ergebnis der Vorstandswahl 2015 lautet:

1. Vorsitzende, Marie-Luise Carl M.A.

2. Vorsitzender, Dr. Jesper Zedlitz

Schriftführer, Andreas Job

Schatzmeister, Susanne Nicola

Beisitzer, Doris Reuter (Redaktion COMPUTERGENEALOGIE & FAMILIENFORSCHUNG)

Beistitzer, Klaus-Peter Wessel (Besondere Aufgaben)

Für den ausscheidenen Rechnungsprüfer Klaus Rothschuh wurde Helga Scabell zur Wahl vorgeschlagen und wurde ebenfalls auf der Mitgliederversammlung gewählt.



Der vergangene und erneut bestätigte Vorstand, Verein für Computergenealogie e. V.

v.l.n., Timo Kracke, Dr. Uwe Baumbach, Dr. Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl M.A., Andreas Job, Dr. Thekla Kluttig

nicht im Bild: Susanne Nicola, Doris Reuter, Dr. Günter Junkers

Die aktuelle Übersicht über den Vorstand vom Verein für Computergenealogie e.V. finden sich auf der Seite:

