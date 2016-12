Der Verein für Computergenalogie ist im März 2015 dem International Centre for Archival Research (kurz: ICARUS) beigetreten. ICARUS ist bereits durch eine Vielzahl von Aktivitäten, wie zum Beispiel die Projekte Matricula und Monasterium bekannt. Einen Überblick über aktuelle und abgeschlossene Projekte finden sich auf der Seite: http://icar-us.eu/activities/projects

CompGen wird bereits auf der Internetseite als Mitglied aufgeführt: http://icar-us.eu/about-us/icarus-members

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und interessante Projekte die wir gemeinsam begleiten können.

http://icar-us.eu

Über ICARUS

Das ICARUS-Konsortium unterstützt Archive und anverwandte Institutionen bei dem Unterfangen sich den Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu stellen. Gemeinsam können so unter der Prämisse der Komplementarität jene Aufgaben bewältigt werden, die das digitale Zeitalter mit sich bringt. Damit sich diese Bemühungen erfolgreich durchsetzen, ist es wichtig nicht nur digitale Infrastrukturen aufzubauen und in Stand zu halten, sondern ebenso gemeinsame Standards und Strategien zu entwickeln. Zudem ist die Suche nach neuen Herangehensweisen an internationale Zusammenarbeit, die es erlaubt

fachspezifische Expertise und Wissen auszutauschen

zusätzliche Förderungsstrategien zu erarbeiten

sowie digitale Inhalte zu generieren und voranzutreiben

von ausschlaggebender Bedeutung. Auf den Punkt gebracht:

Die ICARUS Community kreiert entscheidenden Mehrwert zu bereits bestehenden Aktivitäten und Netzwerken sinnverwandter Bestrebungen, um das gemeinsame Potential von Archiven und wissenschaftlichen Institutionen voranzutreiben.

ICARUS ist ein gemeinnütziger Verein nach Österreichischem Recht und besteht aus mehr als 160 archivarischen und anverwandten Institutionen aus mehr als 30 Europäischen Ländern, Kanada und den USA. Die grundsätzlichen Ziele des Vereins sind in den Vereinsstatuten definiert, welche von der Generalversammlung bestimmt werden. Der Vereinsvorstand ist für sämtliche wirtschaftlichen und strategischen Zielsetzungen von ICARUS verantwortlich. Basierend auf der Geschäftsordnung (derzeit nur auf Englisch verfügbar), die vom Vorstand erlassen worden sind, wickelt das Management von ICARUS die täglichen Angelegenheiten ab.

Quelle: http://icar-us.eu/about-us