Es gibt einen Meilenstein in der Online-Stellung der historischen Adressbücher in der DigiBib zu feiern:

Inzwischen stehen 500! Adressbuchdigitalisate frei einsehbar zur Verfügung.





Kategorie:Adressbuch in der DigiBib

Das sind mehr als 10% aller im GenWiki verzeichneten frei online verfügbaren Adressbücher.





Kategorie:Online-Adressbuch



Damit ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen - und das wäre nicht möglich ohne die Unterstützung vieler Freiwilliger und die Kooperationen mit anderen Institutionen wie z.B. der Westdeutsche Gesellschaft für Familienforschung, dem Verein für Familienforschung in Lübeck, der Deutschen Zentralstelle für Genealogie, dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln und anderen mehr. Auch das Engagement vieler einzelner Familienforscher, die für uns Adressbuchdigitalisate erstellt haben oder uns ihre Bücher zum Scannen anvertraut haben, haben dazu beigetragen - zum großen Nutzen für alle Familienforscher!



Und was schon wieder in Vorbereitung ist, ist hier nachzulesen:



Portal:DigiBib/In_Vorbereitung/Adressbücher



Dort sieht man auch, dass wir eine weitere Kooperation eingegangen sind. Über 100 Adressbücher werden derzeit von familysearch für uns gescannt und werden dann sowohl bei uns als auch auf deren Webseiten zur freien Einsicht zur Verfügung gestellt werden.



Allen, die zum Erfolg der Online-Adressbücher beigetragen haben, sei herzlich gedankt!

Und jetzt peilen wir die 1000 an:-)

(MLC)