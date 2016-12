Das Grabstein-Projekt http://grabsteine.genealogy.net/ bearbeitete im Januar 2015

wieder zahlreiche neue Dokumentationen von Grabsteinen; hier die Statistik (Stand 31.01.2015):



2.244 Friedhöfe

72.222 Gräber

1,11 Millionen Personen-Datensätze



In der momentanen Datenerfassung befinden sich weitere 23 Friedhöfe.



Die neuesten 40 Friedhöfe in der Datenbank *Grabsteine* sind in dieser Rubrik gelistet

http://grabsteine.genealogy.net/last_20.php



Avisiert sind dem Grabstein-Projekt die fertigen Fotoaufnahmen von Grabsteinen

auf 15 Friedhöfen in Brandenburg.



Der Arbeitskreis "Ahnenforscher in Dithmarschen" (Kontakt: Volkert Thiessen)

stellt seine Dokumentationen von über 30 Friedhöfen dem Grabstein-Projekt

zur Verfügung.

Hier die umfassenden Informationen zum Grabstein-Projekt in der Übersicht

http://wiki-de.genealogy.net/Grabstein-Projekt/Interessante_Infos



Ein herzliches Dankeschön an das Team "Grabsteiner" für's tolle Engagement!



(Holger G.F. Holthausen)