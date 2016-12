Wir suchen:

Mitarbeiter für die Arbeitsgruppe, die sich Gedanken darüber machen, wie die Suche in den CompGen-Datenbanken verbessert werden kann. Einen Moderator für diese Arbeitsgruppe, der die Ideen und Diskussionen der Gruppe zu einem guten Ergebnis führen kann.





Projektbeschreibung:

Momentan hat CompGen bei fast allen Projekten eine etwas andere Suchmaske.

Natürlich müssen sich die Suchmasken unterscheiden, aber selbst bei einem einfachen Feld wie "Familienname" gibt es große Unterschiede. Auch die Verknüpfung mehrerer Suchfelder ist meistens unterschiedlich gelöst. Sinnvoll wäre es also zunächst, eine Bestandsaufnahme zu machen, anschließend zu überlegen, was wir wollen (Suche mit Wildcard, phonetische Suche, Verknüpfung von Suchanfragen) und dann nach den geeigneten Eingabemöglichkeiten (ein einziges HTML-Formular ggf. mit JavaScript oder besser verschiedene Eingabemasken?) zu suchen. An vielen Stellen ist bei uns übrigens schon der Suchserver Elasticsearch im Einsatz.

Insbesondere für den Moderator der Arbeitsgruppe wäre ein gewisses technisches Verständnis hilfreich, um bewerten zu können, was technisch machbar ist und was nicht. Gesucht wird ein Freiwilliger, der bereit ist, eine kleine Arbeitsgruppe zu moderieren, um dieses Thema voranzubringen.

Vieles lässt sich vermutlich per Mail vorab klären. Unser Umfragetool bei Surveymonkey kann bei Bedarf auch zum Einsatz gebracht werden - auch dafür wäre ein wenig Technikverständnis förderlich. Im März 2015 in Altenberge könnten wir dann einen Workshop machen, um die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe zusammenzufassen und die zukünftige Richtung für eine einheitliche Verwendung von Suchmaschinen in unseren Projekten voranzubringen.

Erklärtes Ziel ist es natürlich, das bestmögliche aus unseren Datenbanken herauszuholen - zum Nutzen von uns allen.

Wir hoffen auf Ihre und Eure Unterstützung!

Bitte melden Sie sich / meldet Ihr Euch unter: vorstand@compgen.de

(tk)